Luca Borsato ’blij’ met nieuws over vader Marco: ’Ik sta altijd achter hem’

„Ik wil bijna zeggen: ik had niet anders verwacht”, laat Luca dinsdagavond aan RTL Boulevard weten. „Ik hou van hem, ik hou van de man die hij is en ik sta altijd achter hem.” Hij is verheugd met het nieuws van het OM. „Ik ben blij, maar het is niet zo dat we met z’n allen in de keuken staan te dansen. Uiteindelijk is het allemaal heel heftig waar dit over gaat.”

Ook Marco’s goede vriendin Trijntje Oosterhuis is blij. „Als iemand iets niet heeft gedaan, wil je er ook niet voor vervolgd worden”, zegt ze in De Barry Paf Show op 100% NL. Ze stelt dan ook dat voorzichtig de vlag kan worden uitgehangen. Op de vraag of de zangeres vaak contact met Marco heeft, antwoordt ze: „Wij houden elkaar altijd in de gaten, maar het is wel een heel erg ingewikkeld onderwerp. Het is voor hem een vreselijke tijd, dus ik hoop dat het kwartje de goede kant op valt.”

Marco Borsato blijft wel verdachte in het onderzoek naar de aangifte van een minderjarig meisje, dat stelt door de zanger te zijn misbruikt. Dat onderzoek staat los van The Voice.