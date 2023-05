Smeuïg portret van jaren 70-platenlabel Casablanca Records

Wat: drama, muziek

Regie: Timothy Scott Bogart

Met: Jeremy Jordan, Michelle Monaghan,

Tayla Parx

En dus stortte Bogarts oudste zoon Timothy zich maar op de regie van de biopic Spinning gold.

Aanvankelijk wil het maar niet lukken met muziekproducent Bogart (musicalster Jeremy Jordan) en diens platenlabel Casablanca Records. Het lanceringsfeest van zijn nieuwe bandje KISS valt letterlijk in het water als alle rookmachines onbedoeld de sprinklers in de zaal activeren. En door worstelt Bogart, die gaandeweg ten prooi valt aan schuldeisers en drugsgebruik. Toch blijft hij vertrouwen op zijn oor voor goede muziek. In 1976 is er eindelijk succes als Bogart met Donna Summer de song Love to love you baby uitbrengt. Het soulvolle glijnummer wordt een monsterhit, waarna Casablanca Records uitgroeit tot grootste onafhankelijke platenlabel dat acts als Bill Withers, Gladys Knight en The Village People op stal heeft.

Isley Brothers

Productietechnisch ontstijgt Spinning Gold nauwelijks het niveau van een B-film. Maar toch vermaakt dit kritiekloze maar smeuïge portret, mede dankzij de popsterren Wiz Khalifa en Jason Derulo die in de huid van hun idolen George Clinton en Ron Isley (van de Isley Brothers) kruipen. Ook ontdekken we de eigenaardige ontstaansgeschiedenis van hits als Beth (KISS) en Midnight train to Georgia (Gladys Knight). En dan is er natuurlijk de muziek zelf die nog steeds verrukkelijk in het gehoor ligt.

✭✭✭