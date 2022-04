Kardashians photoshoppen kinderen in Disneylandkiekjes

Kim deelde op oudejaarsdag twee kiekjes van Chicago en True, toen beide drie jaar, in het pretpark. Maar het viel volgers op dat True later toegevoegd leek. Toen Khloé deze week foto’s van de vierde verjaardag van True postte, schreef ze erbij dat het haar dochters eerste keer in Disneyland was. Volgers wezen haar op de foto’s uit december waarop ze toegaf dat ze betrapt was.

Het lijkt erop dat een ander nichtje van Chicago, Kylie Jenners dochter Stormi, in december mee was naar Disneyland. Khloé legde niet uit waarom het meisje op de foto’s was vervangen door haar dochter, maar volgers speculeerden dat dat was omdat de foto niet lang na het drama op festival Astroworld was gemaakt. Stormi’s vader is organisator Travis Scott, die is aangeklaagd voor zijn aandeel in de tragedie die aan tien mensen het leven kostte. De Kardashians zouden niet hebben gewild dat boze mensen nare opmerkingen over Stormi zouden plaatsen en haar daarom op de kiekjes door een nichtje hebben vervangen, aldus de theorie van de volgers.