’Sick of myself’ toont nare wereld van likes, hartjes en duimpjes

Wat: film, komedie

Regie: Kristoffer Borgli

Met: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther

De producenten van Sick of myself waren eerder ook verantwoordelijk voor het superieure The worst person in the world. De titelheldin van die film verzoop als millennial bijna in de keuzemogelijkheden die het moderne leven biedt, maar wist daarbij wel onze sympathie te winnen. Signe en Thomas lukt dat niet.

Ziekelijk

Hun narcisme mag worden uitvergroot, de concurrentiestrijd van deze twee blijft op een nare manier herkenbaar in een wereld van ‘likes’, hartjes en opgestoken duimpjes. Als Thomas enig succes boekt als kunstenaar met bij elkaar gejatte objecten, wordt het echter pas echt ziekelijk: in een poging om gezien te worden, sloopt Signe zichzelf met verminkende medicijnen.

Regisseur Kristoffer Borgli legt met Sick of myself zijn vinger op een gevoelige plek en drukt stevig door. Het resultaat is absurdistisch, goor en gruwelijk, maar in al z’n treurnis soms ook gruwelijk grappig

