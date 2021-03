Bilal Wahib: ’Ik was een fietsendief’

„Ik ben wel eens opgepakt. Ik was een fietsendief”, biechtte Bilal op. „Maar ik stal niet echt, dat zei ik ook altijd tegen m’n moeder. Als jij de sleutel in de fiets laat, mag ik hem meenemen”, lachte hij.

Bilal kreeg in de show bijval van zangeres Suzan Stortelder, bekend van het duo Suzan & Freek. Zij kon zich er wel iets bij voorstellen. „Ik heb zo vaak gehad dat mijn fiets gestolen was. Ik heb wel eens gedacht: ik pak er even eentje terug. Dan zou ik hem gewoon ergens laten staan en dan pakt iemand anders hem de volgende dag weer. In Amsterdam heb je nooit een fiets, hij is altijd gejat.”

Bilal deed vervolgens uit de doeken wat zijn aanpak was. Samen met een vriend bekeek hij op weg naar school en terug naar huis nauwlettend alle fietsen of er niet toevallig een sleutel in zat. Ook sloeg hij zijn slag met zogeheten moedersleutels, ongeslepen sleutels die op een groot aantal verschillende sloten passen.