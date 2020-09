Dochtertje Cardi B binnen één dag half miljoen volgers

Kulture is op verschillende foto’s poserend te zien. In de biografie op het account staat dat het kleine meisje ’erg van roze houdt’ en ’verwend’ is. Cardi promootte zondag het nieuwe account van haar dochtertje via haar eigen sociale media kanalen, die ruim 75 miljoen volgers tellen.

De WAP-zangeres maakte eerder deze week bekend dat ze gaat scheiden van rapper Offset, vader van Kulture. Het stel trouwde in 2017 in het geheim.