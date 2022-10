Robbie Williams tweemaal in Royal Albert Hall voor biopic

Volgens een persbericht is het de bedoeling dat Robbie enkele van zijn grote hits en een paar swingklassiekers ten gehore brengt. De shows worden gefilmd als onderdeel van een biopic die momenteel wordt gedraaid over de zanger.

De shows in Londen doen in die film dienst als materiaal over de concerten die Robbie in 2001 gaf in de Royal Albert Hall. Omdat er voor die shows ook een dresscode gold, is die nu weer van stal gehaald: een zwarte stropdas is verplicht. Van de originele beelden uit het begin van deze eeuw is al een film uitgebracht; de concertfilm Live at the Albert.

De biopic gaat overigens Better Man heten. Er zijn eerder al opnamen gemaakt in Melbourne. Michael Gracey, bekend van de succesvolle film The Greatest Showman over de entertainer P.T. Barnum, is de regisseur.