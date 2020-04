’The new abnormal’: nakomertje The Strokes of meer?

Ook in muziekterminologie heet dat een nakomertje óf het begin van een tweede leg. Maar over de toekomst hebben we het later nog wel eens.

Het heden biedt immers negen nieuwe nummers van Casablancas, gitaristen Nick Valensi en Albert Hammond Jr., bassist Nikolai Fraiture en drummer Fabrizio Moretti. En wat voor. Albumopener The adults are talking bevat zo’n klassieke Strokes-rif en luie vocalen; de combinatie waarmee dit vijftal in 2001 zo sterk debuteerde, die hen en eerste plaat Is this it onverwoestbare status gaf. Wat gewaagder zijn de met synthesizers en beats opgetuigde disco in Brooklyn Bridge to chorus, het Pink Floyd-achtige Eternal summer en Why are Sundays so depressing, waarin Casablancas een van zijn grote voorbeelden lijkt te imiteren, de altijd grillige Lou Reed.

Apart verhaal

En dan is er ook Bad decisions nog, een nummer met een wel heel apart verhaal. Toen The Strokes klaar was met deze jaren 80-rocker en deze als single vooruitstuurde werd het door vele luisteraars direct vergeleken met Dancing with myself, een van de grootste hits van Billy Idol. De refreinen bleken zo veel overeen te komen dat ook The Strokes zelf tot de conclusie kwam dat het eerlijkst zou zijn om Idol en schrijfkompaan Tony James te vermelden in de credits. Achteraf dus. En dat is helemaal opmerkelijk omdat niemand minder dan de legendarische Rick Rubin de productie van The new abnormal op zich genomen heeft. Had die dit niet eerder kunnen horen!?

Het is uiteindelijk maar een voetnoot uiteraard, want belangrijker is dat ook Bad decisions slechts een onderdeel is van precies de portie nieuwe muziek waar je als fan of liefhebber al een paar jaar op wacht. Ze zijn er weer, dát telt hier. De vraag is in hoeverre het reëel is te blijven hopen dat de New Yorkers op zaterdag 13 juni aanstaande op het Brabantse festival Best Kept Secret spelen. Maar welkom zijn ze.

✭✭✭✭