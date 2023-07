Zieke Neil Diamond (82): ’Ik heb nog steeds heel goede dagen’

Wereldwijd verkocht hij meer dan 130 miljoen platen en zijn meezinger Sweet Caroline – uit 1969 – klinkt tot op de dag van vandaag veelvuldig in kroegen en (voetbal)stadions. Zelf leidt Neil Diamond (82) al jaren een teruggetrokken bestaan, nadat de ziekte van Parkinson bij hem werd vastgesteld. „De orkaan die mijn leven was, is gaan liggen. Daar heb ik vrede mee.”

Neil Diamond bij de première van de musical over zijn leven, in New York. Ⓒ Getty Images