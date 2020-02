Kim Kardashian: zoon is reïncarnatie van m’n vader

De realityster vertelt dat nog voordat iemand wist dat Kanye West en zij hun vierde kind verwachtten, een helderziende op Bali haar vertelde dat ze een zoon zou krijgen die een reïncarnatie van haar vader zou zijn. Na de geboorte van Psalm afgelopen mei kreeg ze nog een keer een dergelijke boodschap. Haar nanny was met het jongetje op een babyshower toen iemand haar aansprak met de woorden: „Zeg tegen zijn moeder dat hij de reïncarnatie van een familielid is.”

Kardashian geeft aan dat ze nooit echt in reïncarnatie heeft geloofd. „Maar nu doe ik dat wel, ik wil het geloven”, zegt ze. „Verschillende mensen die er niets van konden weten hebben gezegd dat er een familielid is gereïncarneerd, dus nu denken wij in de familie allemaal dat het mijn vader is, en dat is vrij emotioneel.”

Robert Kardashian overleed in 2003. Hij is vooral bekend als een van de advocaten van O.J. Simpson, met wie hij lang bevriend was.