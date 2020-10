Kim Kardashian eerlijk over stoppen realityshow

„Deze show was een droom van ons allemaal en die is werkelijkheid geworden. We hadden nooit kunnen bedenken dat het überhaupt verder zou gaan dan één seizoen, maar dat liep dus totaal anders. We zijn nu twintig seizoenen verder en we hebben allemaal even rust nodig. Zo simpel is het, het is gewoon heel veel geweest”, aldus Kim.

Ze vervolgt: „Toen we met de show begonnen filmden we een paar seizoenen achter elkaar, waaruit ook weer spin-offs ontstonden. Maar we zijn nu allemaal wat ouder en hebben kinderen die ons nodig hebben. Daar willen we voorlopig onze aandacht op richten.”