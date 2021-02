’Aanwijzingen verklappen wanneer Meghan uitgerekend is’

Ⓒ Getty Images

Meghan en Harry maakten op Valentijnsdag bekend dat er weer een kleine op komst is. Het koppel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een tweede kindje wilden hebben, maar de zwangerschap hebben ze wel een flinke tijd stil gehouden. Toch waren er al een aantal aanwijzingen dat Meghan weer in verwachting is, het heeft er dan ook alle schijn van dat ze al bijna op de helft zit.