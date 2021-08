Geen comeback van Destiny's Child gepland

Destiny's Child plaatste afgelopen week een nieuw plaatje, een logo met de bandnaam, in de banner op Twitter. Fans dachten daardoor dat een reünie van de Amerikaanse meidengroep aanstaande was. Volgens Knowles vond de platenmaatschappij het echter gewoon tijd voor een nieuwe look op sociale media, zo vertelt hij aan TMZ.

Beyoncé vertelde onlangs wel dat ze bezig was met nieuwe muziek, maar deelde verder geen details. Omdat ze niet met Kelly Rowland en Michelle Williams werkt aan materiaal, gaat dat dus waarschijnlijk om weer een solo-album.

Destiny's Child ging in 2006 uit elkaar. De laatste keer dat de zangeressen samen op het podium stonden was in 2016. Kelly en Michelle voegden zich toen bij Beyoncé op het festival Coachella om een paar van de hits van de meidengroep te zingen.