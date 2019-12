Lasteraanklacht Alec Baldwin afgewezen

Wojciech Cieszkowski en de acteur kregen het in november 2018 aan de stok over een parkeerplek. De man zegt dat Baldwin hem daarbij geslagen heeft en eist een onbekend geldbedrag van de acteur. Daarnaast beschuldigde hij de 30 Rock-ster van laster, omdat Baldwin in de televisieshow van Ellen DeGeneres en in het radioprogramma van Howard Stern heeft verteld dat hij destijds dacht dat de man zijn vrouw Hilaria omver zou rijden.

De rechter oordeelde volgens de New York Post dat Baldwins woorden dan wel overdrijvingen waren, maar onder zijn recht op vrije meningsuiting vielen en daardoor geen laster konden zijn. De acteur diende in november ook een lasteraanklacht tegen Cieszkowski aan, omdat de man volhoudt dat hij geslagen is, terwijl Baldwin stelt dat hij hem slechts een duwtje heeft gegeven.

De civiele procedure rond de daadwerkelijke mishandeling gaat wel nog verder. Baldwin is daarvoor ook strafrechtelijk vervolgd, wat hem op een verplichte cursus agressiebeheersing kwam te staan.