Joe Exotic en man beëindigen huwelijk na drie jaar

Dillon deelde het nieuws op Instagram. „In november 2017 ontmoette ik Joe, die er voor mij was tijdens een moeilijke tijd in mijn leven”, schrijft Dillon. „Na slechts negen korte maanden werd hij gearresteerd en de afgelopen 2,5 jaar zijn we van elkaar gescheiden geweest.”

Joe Exotic zit op dit moment een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn aartsvijand Carole Baskin en voor dierenmishandeling. De gevangenisstraf van Joe in combinatie met de plotselinge blootstelling aan de schijnwerpers zette de relatie volgens Dillon flink onder druk.

Het is niet de eerste scheiding voor Joe Exotic: drie eerdere huwelijken liepen al op de klippen. Ondanks de scheiding blijft Dillon de extravagante dierentuinhouder steunen. „Ik heb altijd aan zijn zijde gestaan en zal altijd van hem blijven houden en hem steunen”, schrijft Dillon.