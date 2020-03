Datet Ronnie Flex met dochter Ronald de Boer?

Ronnie Flex verbrak vorig jaar zijn relatie met zangeres Famke Louise en heeft daarna, voor zover bekend, geen relatie meer gehad. De rapper werd in december 2018 vader van dochtertje Nori, die hij kreeg met Wafae Kefi, ook wel bekend als dj Wef.

Ronnie vertelde vorige week in Jinek dat hij het erg confronterend vond om zichzelf terug te zien in de VPRO-documentaire De vlucht van Ronnie. In de film is onder meer te zien hoe de rapper worstelt met zijn wietverslaving. „Er waren zo veel punten waarop ik er zo slecht uitzag.”

Zowel het management van Ronnie Flex als van Demi de Boer was maandag niet bereikbaar voor commentaar.