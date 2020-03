Ronnie Flex heeft relatie met dochter Ronald de Boer

Aan Shownieuws bevestigt Ronald de Boer dat Ronnie zijn nieuwe schoonzoon is. De voetbalanalist heeft de rapper zelfs al ontmoet. „Ik heb hem een keertje gezien, aardige jongen. Twee of drie maanden geleden bij een clipopname.”

Ronnie Flex verbrak vorig jaar zijn relatie met zangeres Famke Louise en heeft daarna, voor zover bekend, geen relatie meer gehad. De rapper werd in december 2018 vader van dochtertje Nori, dat hij kreeg met Wafae Kefi, ook wel bekend als dj Wef.

Demi is een van de drie dochters die Ronald de Boer heeft met zijn eerste vrouw, Sharon Cohen. De, naar verluidt, nieuwe vlam van Ronnie gaf in 2016 een interview aan mannenblad FHM waarin zij haar ’ideale man’ omschreef. „Je moet veel tijd met me doorbrengen en geduld hebben, want ik ben best eigenwijs. Het hoeft voor mij allemaal niet zo spectaculair. Samen een filmpje kijken op de bank of een ijsje eten, maakt mij al gelukkig. En je moet van sushi houden, want daar ben ik verslaafd aan!”

Ronnie vertelde vorige week in Jinek dat hij het erg confronterend vond om zichzelf terug te zien in de VPRO-documentaire De vlucht van Ronnie, die zaterdagavond werd uitgezonden op NPO3. In de film is onder meer te zien hoe de rapper worstelt met zijn wietverslaving. „Er waren zo veel punten waarop ik er zo slecht uitzag. (...) Stoppen is niet moeilijk. Ik kan elke dag stoppen en zo één of twee weken niet roken. Maar als je twee, drie maanden verder bent, wordt het zo moeilijk om vol te houden.”

Zowel het management van Ronnie Flex als van Demi de Boer was maandag niet bereikbaar voor commentaar.