Prinses Delphine geeft eerste internationale interview aan Australië

„Koninklijke schok! Een geheime prinses onthuld. Maak kennis met het liefdeskind waarvan de koning van België niet wilde dat iemand ervan wist. Hoe prinses Delphine vocht om officieel erkend te worden als royalty”, adverteert de televisiezender voor de uitzending. Dat er zelfs in Australië belangstelling is voor de jarenlange strijd van Delphine (52) vindt Danneels, die zelf ook steeds weer wordt gevraagd om commentaar te geven, niet zo vreemd.

„Het is een uitzonderlijk verhaal en spreekt internationaal tot de verbeelding, omdat het gaat om een vrouw die uiteraard ten strijde trekt tegen een koning, maar ook omdat het heel universeel is: een dochter die zo gedesillusioneerd raakt door de manier waarop haar vader haar behandelt en verwerpt, dat ze tot het uiterste gaat om voor zichzelf, haar ware identiteit en het bestaansrecht van haar kinderen op te komen”, aldus Danneels, die ook een biografie schreef over prins Laurent.

’Fascinatie en verwondering’

„Ik vind het ongelooflijk knap en moedig wat ze gedaan heeft. Het heeft Alberts nalatenschap voorgoed en helemaal overschaduwd en Paola wordt in het hele verhaal volledig vergeten”, zei Danneels. „Het mooie is ook dat Delphine allesbehalve een goudzoekster is. Ik merkte bij de producers van 60 Minutes in gelijke mate verbazing, fascinatie en bewondering voor haar en haar verhaal. Ze waren ook verwonderd over hoe toegankelijk, open en franjeloos Delphine bleek te zijn.”

De opnamen voor het programma vonden plaats op een bijzondere dag, zo vertelde de tegenwoordig in Ierland als correspondent werkzame auteur en journalist aan het ANP. Het gebeurde namelijk op 1 oktober, de dag waarop het Hof van Beroep in Brussel onverwacht snel uitspraak deed en alle eisen van Delphine toewees. „Het was Delphine’s eerste buitenlandse interview sinds de erkenning van het vaderschap door koning Albert in januari, maar ze wist zelf niet dat ze later die dag prinses zou worden.”