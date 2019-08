’R. Kelly lijdt fysiek en mentaal in isoleercel’

In rechtbankpapieren in handen van TMZ beschrijft de raadsman de situatie van Robert Kelly, zoals de zanger in het echt heet. De Amerikaanse artiest zou nauwelijks contact hebben met andere mensen, geen daglicht zien, geen toegang hebben tot media en uitgesloten worden van dagbesteding. Ook zou hij maar drie keer in de week kunnen douchen, geen snacks en snoep mogen kopen in de gevangeniswinkel en maar één keer per maand een telefoontje mogen plegen van maximaal vijftien minuten.

De advocaat claimt dat dergelijke omstandigheden zijn bedoeld voor mensen die een straf uitzitten, niet voor verdachten die vastzitten in afwachting van hun proces. Hij beweert dat de zanger extra wordt gestraft vanwege zijn sterrenstatus en omdat hij wordt verdacht van seksmisdrijven met minderjarigen.