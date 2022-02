Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter Mel B: ’Ik zag mama lijden in een gewelddadige relatie’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Niet alleen in Nederland is het gesprek rond seksueel misbruik in volle gang na de schandalen rond The Voice of Holland die door Tim Hofman in zijn programma Boos aan de kaak werden gesteld. Ook in Engeland houdt het thema de gemoederen bezig, nadat dit weekend de vriendin van een profvoetballer van Manchester United haar vriend beschuldigde van mishandeling en verkrachting. De Britse tabloid The Sun werkt samen met stichting Women’s Aid aan de #NomeansNo-campagne om zo het bewustzijn rond wederzijdse instemming voor seks te bevorderen. In die campagne spreekt nu Phoenix Brown (22) zich uit, de dochter van Mel B. Zij deelt haar ervaringen als opgroeiende tiener in een huis vol ruzie.