André van Duin ziet op tegen kerst zonder zijn Martin

„Het worden natuurlijk een beetje sombere dagen en in mijn geval helemaal”, vertelt de komiek en presentator van Heel Holland Bakt Kids. „Omdat Martin er niet meer is. Dus het wordt een andere kerst dan we normaal hadden.” Het is een reden dat hij er ’zeker tegenopziet’. „Dit jaar helemaal. Ik heb heel veel vrienden en kennissen, maar ja dat is niet hetzelfde als normaal. Dus ja, ik zie er wel een beetje tegenop ja.”

Ook vorig jaar was kerst voor André al niet meer hetzelfde, nadat Martin in mei dat jaar de diagnose botkanker had gekregen. Waar ze dat normaal met het ’huis vol, over-the-top versierd met duizenden ballen, met zestig of tachtig man en de kerstbingo’ vierden, hadden ze dat jaar niets. „Nog geen kerststukje. We hebben het uitgezeten”, vertelde hij kort na het overlijden van Martin in januari dit jaar aan Privé.