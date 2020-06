Familie Meiland zet huishoudster Nadège aan de kant

De huishoudster, die ook te zien was in de populaire SBS6-realityserie Chateau Meiland, beweert daarnaast dat haar nu oud-werkgevers ongevoelig zijn en dat het er achter de schermen minder gezellig aan toe ging dan op televisie.

De familie Meiland begrijpt de teleurstelling van Nadège, maar laat aan Shownieuws weten dat er een simpele reden is voor het gesprek: er is gewoon geen werk meer voor haar. Nu er geen gasten zijn kan de familie het heel makkelijk zelf doen. Ze betalen haar wel door tot het contract is afgelopen en dat is eind augustus.