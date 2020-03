Josh Veldhuizen over coronabesmetting: het gaat goed met ons

„Het kostte een paar dagen, maar we maken het goed”, schrijft Josh. „We voelen ons weer fit en hebben al 48 uur geen corona-symptomen.”

Ze legt uit dat ze van de GGD weer naar buiten mogen voor de nodige boodschappen en om naar kantoor te gaan, maar zegt dat ze ervoor gekozen hebben nog even in thuisisolatie te blijven. „Voor de zekerheid blijven we nog iets langer binnen. Dat doen we al negen dagen, dus we kunnen het wel aan om er nog een paar dagen aan vast te plakken.”

Josh is blij dat dochtertje Alexis niet besmet is met het virus. „Aangezien we geen symptomen meer hebben, kunnen we elkaar eindelijk weer knuffelen”, aldus de mode-ontwerper.