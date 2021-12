Erica Meiland over rel: ’Ik kom op voor rechten van vrouwen’

Met name de passage over de boerka ging er bij veel mensen niet in. „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.”

En hoewel daar geen woord Spaans bij zit, laat Erica nu op Instagram weten dat ’drie woorden’ uit haar boek zijn ’opgeblazen en uitgelicht door diverse media’. Moeder Meiland beklemtoont dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. „De vele verwensingen én de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen laten zien dat Nederland zeer verdeeld is als het gaat om kritiek op de islam. Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn, opkomen voor de rechten van vrouwen!”

Tekst loopt door onder de video.

Gecanceld

Dochter Maxime liet na alle commotie weten haar moeder te steunen, maar zegt dat het ’nooit haar bedoeling is geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen’. Naast kaartenproducent Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh, heeft ook Maxi-Cosi de samenwerking met het tv-gezin opgezegd.

Een woordvoerder van moederbedrijf Dorel Juvenile, dat producten voor kinderen maakt, laat wel weten dat het besluit niets te maken heeft met alle commotie rondom de anti-islamuitspraken.