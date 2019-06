Andrea Bocelli koopt luxe jacht

Het jacht, met de naam Stella del Nord, is 26 meter lang, de lengte van zo’n kwart voetbalveld. „Mr. Bocelli was op zoek naar een schip waaronder hij zelfs in de meest zware weersomstandigheden overal naar toe kon varen met zijn gezin”, vertelt Vasco Buonpensiere, de mede-oprichter van jachtbouwbedrijf Cantiere Delle March aan lifestyle-website Robb Report.

Het jacht van het type Darwin 86, bleek precies aan Bocelli’s behoeften te voldoen, met vier zalen, twee lounges, een bibliotheek en drie kleinere ruimtes om te relaxen. Het hele schip is bekleed met panelen van iepenhout. In de twee personeelscabines is ruimte voor vijf crewleden.

Het bedrag waarvoor het jacht verkocht is, wil hij niet onthullen, maar een blik bij andere jachtbedrijven leert dat dat type jacht, gebouwd in 2015, rond de zes miljoen euro kost.