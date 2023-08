Presentatoren lyrisch over ’talentvolle’ Noa Vahle (23): ’Voor haar nadeel dat ze dochter van Linda is’

Het was een beetje onwennig, want in welke camera kijk je op welk moment? Waar de 23-jarige Noa Vahle normaal gesproken met één cameraman op pad gaat om verslag te doen van voetbalwedstrijden, maakte de sportverslaggeefster donderdagavond haar debuut als studiopresentatrice op Veronica. Samen met René van der Gijp besprak ze de wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF en ze werd achteraf overspoeld met lovende reacties. „Het is een waanzinnig talent. Het feit dat ze de ’dochter van’ of ’het nichtje van’ is, werkt eerder in haar nadeel dan voordeel.”

Noa Vahle (23) Ⓒ ANP / HH