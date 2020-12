Linda de Mol is niet uit op scoops in programma

De presentatrice wil ook in dit eerste winterseizoen ’echt in het hoofd kruipen’ van haar gasten. „We hebben het over dingen waar ze graag en makkelijk over praten en op hun gemak zijn zodat ze ook openhartig zijn over moeilijkere onderwerpen. Maar het is niet mijn intentie om iemands privégeheimen boven tafel te krijgen. Ik ben niet uit op scoops. Ik wil gewoon mooie en open gesprekken”, vertelt Linda aan het ANP.

De gasten heeft de presentatrice wederom zelf uitgekozen. „Het zijn allemaal mensen die door corona een ander jaar achter de rug hebben. Zoals bijvoorbeeld Floortje Dessing die normaal vaker in het buitenland is dan dat ze in haar eigen bed slaapt. Hoe heeft ze het ervaren dat ze ineens niet meer op reis kon?”

Matthijs van Nieuwkerk

Dat het haar na jaren ook is gelukt om Matthijs van Nieuwkerk eindelijk te strikken, vindt Linda erg leuk. „Hij heeft natuurlijk ook een bijzonder jaar gehad, met het einde van DWDD en hij is opa geworden. Ik heb hem ieder jaar gevraagd, maar nu heeft hij eindelijk ja gezegd.”

Voor dat interview is Linda ondanks haar ervaring toch wel een beetje zenuwachtig. „Matthijs is iemand die ik erg goed ken en ik weet dat hij er niet van houdt om geïnterviewd te worden, dat hij daar ongemakkelijk van wordt. Dus dan wil ik er natuurlijk wel voor zorgen dat hij op zijn gemak is en zich prettig voelt.”

In 2018 presenteerde ze haar laatste Linda’s Zomerweek, toen nog bij RTL 4. Het plan om het programma terug te laten keren bij SBS6 lag er al, maar lukte niet in de zomer. De winterversie is nagenoeg hetzelfde, al is hij niet van maandag tot en met vrijdag op de buis. „En het decor is natuurlijk anders. Open haard aan, kaasplankje erbij; echt een gezellige winterse setting.”