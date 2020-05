Barry Atsma met mes in been gestoken

„Soms wordt acteren net iets te echt”, schrijft Atsma bij een foto van zijn verwonding op Instagram. Tijdens de opnames van een gewelddadige scène voor de Duitse serie Du sollst nicht lügen werd de acteur per ongeluk met een mes in zijn been gestoken. „Hallo adrenaline!”, verklaart hij het ongeval.

Gelukkig voor de acteur was er in verband met de coronamaatregelen een verpleegster op de set aanwezig die zijn wond meteen heeft kunnen behandelen. „Just another day at the office”, sluit hij zijn bericht grappend af.

De opnames van de serie zijn vorige week weer hervat. In Nederland heeft de filmsector een protocol voorgelegd aan de overheid om weer te gaan draaien. Het Outbreak Management Team (OMT) moet hier zijn oordeel nog over vellen.