’Nomadland’ met Frances McDormand wint Gouden Leeuw

Nomadland, gebaseerd op een non-fictie boek van Jessica Bruder uit 2017, laat zien hoe de Fern (Frances McDormand) kiest voor een leven zonder huis. Van haar bestelbus maakt zij haar thuis, daartoe aangezet door de recessie die volgde op de monetaire crisis van 2008. Veel meer oudere Amerikanen zijn sinds die tijd overgegaan tot zo’n zwervend bestaan, op zoek naar nieuwe waarden, nieuwe vrienden en een nieuwe harmonie in hun bestaan. Een groot deel van de rollen in deze warmhartige film komt dan ook voor rekening van zulke ’echte’ nomaden.

Regisseur Chloé Zoe viel eerder op met The rider (2017), een realistisch portret van een rodeo-cowboy. Zij is pas de vijfde vrouw die in de historie van het oudste filmfestival ter wereld de hoofdprijs in de wacht weet te slepen. Eerder slaagden alleen Margarethe Von Trotta (Die bleierne Zeit, 1981), Agnes Varda (Sans toit ni loi, 1965), Mira Nair (Monsoon wedding, 2005) en Sofia Coppola (Somewhere, 2010) daarin.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Vanessa Kirby in ’Pieces of a woman’. Ⓒ Foto Biennale di Venezia

De Engelse actrice Vanessa Kirby werd in Venetië uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in het aangrijpende zwangerschapsdrama Pieces of a Woman. Pierfrancesco Favino hield de Italiaanse eer hoog met zijn uitverkiezing tot beste acteur dankzij zijn optreden in Padrenostro. De Japanner Kiyoshi Kurosawa – geen familie van filmlegende Akira Kurosawa – werd geëerd als beste regisseur voor Wife of a spy en kreeg op het Lido een Zilveren Leeuw.