Maurice Hermans op 74-jarige leeftijd overleden

Maurice Hermans was de tweede zoon van kleinkunstenaar Toon Hermans. Maurice was van 1971 tot 1991 de manager van Toon en maakte de carrière van zijn vader van zeer dichtbij mee. Maurice maakte in 1974 zelf zijn debuut als zanger en dichter in een show van zijn vader. Hij stond regelmatig als ’aangever’ op het podium. Ook maakte hij licht- en geluidsontwerpen voor zijn vader en regisseerde hij voorstellingen.

In 1990, na het overlijden van moeder Rietje, schreef hij zijn eerste boek over vader Toon. Hij werkte nog een paar jaar voor Joop van den Ende en begon daarna met een eigen kantoor. Maar na de dood van Toon in 2000 werd hij creatief directeur binnen de Stichting Toon Hermans, die zich ten doel stelt het culturele erfgoed van Toon Hermans te bewaren en waar nodig te exploiteren. Vanaf 2017 startte hij Maurice Hermans Producties.

De laatste jaren trad hij op in Nederland en België met de theatervoorstellingen waarin hij het werk van zijn vader eerde. Maurice maakte eerder deze week bekend dat hij per direct moest stoppen met optreden omdat hij ziek was. Hij groette zijn fans in een laatste bericht op Facebook, waarin hij zei „behoorlijk ziek” te zijn.

Maurice Hermans laat zijn vrouw Mary, drie kinderen en vier kleinkinderen na. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.