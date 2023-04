Premium Het beste van De Telegraaf

Cabaretier overleden op 87-jarige leeftijd Het hoofd van Paul van Vliet stond nooit stil

Door Esther Kleuver

De laatste jaren trok Paul van Vliet zich haast onopvallend steeds meer terug uit het publieke leven. Daarvoor wilde hij van stoppen echter lange tijd niets weten. Wonend om de hoek van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag wandelde de cabaretier, bekend van komische typetjes als Bram uit de Commune en hits als ’Meisjes van 13’, jarenlang nog een à twee keer per maand richting dat theater om daar zijn vrijwel altijd uitverkochte onemanshow te spelen. Op zijn 82e zette hij officieel een punt achter zijn cabaretcarrière en nam hij afscheid van zijn publiek. En nu is dat afscheid, met zijn overlijden op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed, dan ook echt definitief.