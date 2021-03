Eva Jinek heeft alcoholvrij talkshowseizoen

„Ik las wel vaker een alcoholvrij talkshowseizoen in, want ik ben een Tsjech van oorsprong en wij beschouwen bier als een soort levenselixer”, schrijft ze. „Dat verhoudt zich alleen slecht tot om 2.30 uur naar bed gaan en om 7.30 uur weer opstaan wegens kind, talkshowappgroep en kijkcijfers. Daarom is het een goed idee om drank uit te sluiten, hoe gezellig het ook is om na de uitzending wat te drinken.”

Als Eva de motivatie kwijt is, speurt ze het internet af naar voor-en-na-foto’s van mensen die de fles voortaan laten staan. „Eén blik op mensen die er geweldig veel beter uitzien als ze zijn gestopt, is vaak genoeg om elke twijfel te stoppen.”

Eva hoopt elke keer op een wonder als ze een tijdje stopt met drinken. „Ik denk elke keer als ik stop: oh my god, morgen word ik wakker, ren ik een marathon, ben ik vijf kilo lichter en spring ik moeiteloos door brandende hoepels. Dat is niet zo, weet ik na de zoveelste keer een seizoen zonder alcohol.” Maar er zijn ook positieve kanten volgens de presentatrice. „Je huid wordt er beter van en je hoeft geen tijd meer te besteden aan beslissen of je wel of niet gaat meedrinken als iemand een fles opentrekt. Maar vooral: als je een clusterfuck hebt van allerlei problemen tegelijk, is het veel makkelijker om die te ontwaren en te overzien.”