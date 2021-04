Gek van Gerries muggenzifterij in B&B

Alle deelnemers bij het huis van Gerard en Rikie (midden). Links: Dennis en Gerrie. Rechts: moeder Gerti en dochter Renate. Ⓒ Foto Max

Er gaat niets boven Groningen. En al helemaal niet boven Delfzijl. Althans, dat straalt Gerrie, samen met zijn partner Dennis, eigenaar van een zorgboerderij en een goedlopende bed en breakfast met drie kamers uit. Deze betweter steekt het niet onder stoelen of banken: hij is een perfectionist. Waar hij ook komt, hij ziet verbeterpunten. Kalk op de kraan. Dode bladeren in een bloembak. Een nachtkastje dat een beetje te laag is.