Scheiding dochter klap voor Joop van den Ende

Hun huwelijk werd in de zomer van 2018 gesloten op vakantie-eiland Mallorca, waar de Van den Endes een estate hebben. Al met al waren Iris en Vincent zestien jaar samen.

In hun gezamenlijke verklaring zeggen ze over deze periode, en hun beslissing die te beëindigen: „Na zestien heel fijne en liefdevolle jaren samen, hebben wij het verdrietige besluit genomen om uit elkaar te gaan. Het mooiste geschenk is onze zoon Liam. Wij zullen er altijd voor hem zijn en hem op de eerste plaats zetten. We gaan nu in alle rust deze nieuwe weg uitvinden.”

Aangedaan

Bronnen zeggen dat Joop van den Ende behoorlijk geraakt en aangedaan is door de scheiding van zijn oogappel. Joop en zijn echtgenote Janine hebben twee kinderen. Naast Iris ook zoon Vincent, die in Los Angeles woont en daar als producer werkt aan een succesvolle muziekcarrière. Hij heeft een relatie met Esmee Geeratz, de stiefdochter van Chantal Janzen. Zij zouden trouwplannen hebben, maar gezien de situatie rond zijn zus, met wie hij heel close is, valt niet uit te sluiten dat die even de ijskast ingaan.

Vincent Biekman was door de Van den Endes helemaal opgenomen in de familie. Zowel Joop als Janine reageerden heel enthousiast toen hij vijf jaar geleden officieel om Iris’ hand kwam vragen – en Joop later vertelde hem wel even te hebben laten zweten voordat hij instemde.

Behalve de verklaring wil de familie geen commentaar geven.