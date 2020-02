Kobe Bryant en dochter Gianna vorige week in besloten kring begraven

De dienst vond plaats in de wijk Corona Del Mar in de stad Newport Beach. Vanessa, de weduwe van de basketballer en moeder van zijn kinderen, wilde graag een besloten ceremonie om privé te kunnen rouwen. „De dienst was ontzettend zwaar voor iedereen en het is nog steeds heel moeilijk om het verlies van deze twee prachtige zielen te beseffen”, vertelt een ingewijde aan Entertainment Tonight.

Op 24 februari vindt er ook een publiek afscheid plaats in het Staples Center, de thuishaven van Kobes oude team Los Angeles Lakers. Dan worden naast de basketballegende en zijn dochter ook de zeven andere mensen herdacht die op 26 januari omkwamen bij de helikoptercrash.