Frankrijk organiseert Junior Eurovisie-songfestival 2021

Traditiegetrouw komt het winnende land automatisch in aanmerking om de volgende editie te organiseren, maar bij de junioreditie van het songfestival kwam het al regelmatig voor dat een land daarvan af zag. Zo stapte Nederland bijvoorbeeld in 2012 in nadat Georgië een jaar eerder won.

De Fransen, die het Junior Eurovisiesongfestival voor de eerste keer wisten te winnen, hopen het evenement volgend jaar onder normale omstandigheden te houden. Nu moesten vanwege de coronacrisis alle deelnemende artiesten vanuit hun eigen land meedoen. De hoofdshow werd gemaakt in Polen.

De uitzending wist in totaal zo'n 32 miljoen Europese kijkers te bereiken. Gemiddeld keken er bijna 9 miljoen mensen.