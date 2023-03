Premium Het beste van De Telegraaf

Spelletje maakte hem schatrijk, maar Harry de Winter was meer dan Mr. Lingo

Door Evert Santegoeds

Meteen toen tv-maker Harry de Winter vorig jaar bekendmaakte ernstig ziek te zijn, liet hij daarop volgen geen lijdensweg te willen en niet in een hospice te willen belanden. Dinsdagavond overleed de producent in het bijzijn van zijn naasten aan de gevolgen van asbestkanker. De lijdensweg had lang genoeg geduurd. Op Radio1 vertelde hij in een openhartig interview: „Er zijn twee jaartallen, het begin en het eind, daartussen zijn het puntjes. Het gaat erom die zo goed mogelijk te vullen met mooie, zinnige dingen.”