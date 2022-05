Bruce Springsteen komt met Europese tour naar Nederland

Bruce Springsteen en The E Street Band hebben een Europese tour voor volgend jaar aangekondigd, waarbij de Born In The U.S.A.-zanger ook naar Nederland komt. Springsteen treedt 25 mei op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en op 11 juni in Landgraaf.