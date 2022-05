Matthijs van Nieuwkerk scoort miljoen kijkers met quiz

De quiz staat op de vierde plek in de top 25 van best bekeken programma’s. In The Connection strijden drie BN’ers tegen elkaar en proberen ze de connectie tussen meerdere antwoorden te vinden.

Ook op RTL 4 begon zaterdagavond een nieuwe quiz. De 1% Quiz, gepresenteerd door Tijl Beckand, scoorde met 740.000 kijkers minder goed dan The Connection. Dat aantal is goed voor een zevende plek in de top 25.

Even Tot Hier (NPO 1) was met ruim 1,7 miljoen kijkers zaterdag het best bekeken programma. Het NOS Journaal van 20.00 uur en Ik Vertrek staan op de tweede en derde plek met respectievelijk 1,4 en 1,1 miljoen kijkers.