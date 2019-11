Pussycat Dolls weer bij elkaar voor tournee

Eerder deze week maakte jurylid van de Britse X-Factor Louis Walsh bekend dat de groep aankomende zaterdag voor het eerst in ruim tien jaar weer samen optreedt tijdens de finale van de talentenjacht. Frontvrouw Nicole Scherzinger is een van de andere juryleden van de show.

Woensdag deelden Scherzinger en een aantal van de andere Dolls een foto van het logo van de groep, met daarbij de tekst „PCD Reünie.” Alhoewel de bandleden het daarbij lieten, weet Entertainment Tonight te melden dat de band in april een tour met de naam Unfinished Business aftrapt in het Verenigd Koninkrijk. Kaarten daarvoor zouden 1 december in de verkoop gaan.

The Pussycat Dolls werd in 1995 opgericht door choreografe Robin Antin. De vijf bandleden stonden bekend om hun burlesque optredens. Ze scoorden hits met onder meer Don’t Cha, Buttons en Stickwitu. In 2009 verlieten Jessica Sutta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt en Melody Thornton de groep. Scherzinger ging met vier nieuwe leden verder, maar besloot enkele maanden later toch voor een solo-carrière te gaan.