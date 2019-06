King of Puinhoop

Zo hoog als zijn ster rees tijdens zijn carrière, zo hard viel hij na zijn dood weer van dat voetstuk. Morgen is het tien jaar geleden dat Michael Jackson overleed.

Morgen is het precies TIEN JAAR geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de plotselinge dood van MICHAEL JACKSON. Een hartstilstand, veroorzaakt door een overdosis propofol die hem rustig moest houden in aanloop naar zijn afscheidsconcerten, werd hem fataal. In het decennium dat volgde bleef The King of Pop bijna geen dag onbesproken. Zowel positief als negatief.