Verzoek Britney Spears om vader te ontslaan als curator door rechter afgewezen

Britney’s advocaat Sam Ingham diende in november een verzoek in om het curatorschap van de vader te laten opheffen. Om onduidelijke redenen wachtte hij daarna maanden met het benodigde papierwerk dat hij namens Bessemer Trust, dat Jamie in zijn voorstel zou vervangen, moest indienen. Nu hij dat eindelijk alsnog heeft gedaan, liet de rechter weten Bessemer aan te stellen als co-curator, maar ook Jamie aan te houden in die rol.

De rechter tekende voor de uitspraak na de emotionele getuigenis van Britney eerder deze week, waarin ze zich fel uitsprak tegen het voogdijschap en de rol van haar vader daarin. Spears zei dat ze wordt uitgebuit door de curatele en gepest door haar vader. De zangeres van meerdere grote hits zei vorig jaar dat ze niet zal optreden zolang ze onder curatele staat.

De volgende hoorzitting in de zaak is op 14 juli. Het is mogelijk dat Spears een verzoekschrift indient om de curatele te beëindigen. Spears zei vorige week tegen de rechter dat ze er niet van op de hoogte was geweest dat ze een dergelijke actie kon ondernemen. „Ik wist niet dat ik een verzoekschrift kon indienen om de ondercuratelestelling te beëindigen. Het spijt me voor mijn onwetendheid, maar ik wist dat eerlijk gezegd niet”, zei ze.

.

Spiraaltje

Ook liet ze weten zich misbruikt te voelen. „Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag”, zei Spears, die naar eigen zeggen werd gedwongen om de wereld te vertellen dat ze gelukkig was. Dat was echter allemaal een leugen. „Ik wil gewoon mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op.”

Terwijl Spears haar leven tijdens de aangrijpende getuigenis beschreef, vergeleek ze zichzelf met een slachtoffer van sekshandel. „De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, aldus de zangeres, die ook aankondigde haar familie te willen aanklagen.

Spears beschreef ook dat ze eigenlijk wil trouwen en nog een kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft. „Ik wil dat het eruit gaat, maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen.”

„Ik werk al vanaf mijn 17e. Ik geloof echt dat dit curatorschap verkeerd is”, aldus Spears, die sinds 2008 vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader staat. „Ik kan nu geen volledig leven leiden. Ik wil dat het stopt, zonder dat het opnieuw geëvalueerd wordt.”