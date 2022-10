Suzan Seegers speelt iconische Piaf in nieuwe musical

„Als actrice moet je altijd transformeren, iemand anders worden. Dat ik dit keer in het leven mag duiken van zo’n icoon is een droom”, zegt Seegers over de rol. „Proberen te voelen wat zij voelde, te zien wat zij zag en te ervaren wat zij ervoer. Haar momenten worden straks eventjes de mijne. Dat is heel bijzonder”, aldus de musicalactrice, die eerder onder meer in Les Misérables, My Fair Lady en Dagboek van een herdershond te zien was. Ze brak door na haar deelname aan Op zoek naar Evita, waar zij als tweede eindigde achter Brigitte Heitzer. Voor haar rol als Kleine Eefje in Urinetown won ze bovendien een Musical Award.

Kleine mus

Piaf van de Theater BV is vanaf oktober 2023 te zien in de Nederlandse theaters, precies zestig jaar na het overlijden van de zangeres. Het is zeker niet de eerste theaterproductie over ’de kleine mus’. Eerder al maakte Liesbeth List grote indruk met haar vertolking van Édith Piaf.

Allard Blom heeft nu een verhaal geschreven waarin de zangeres vanuit de dood terugkijkt op haar leven. De Française herbeleeft verschillende belangrijke momenten in haar leven om te ontdekken wie ze was en wat het is dat ze achterlaat. Daarbij ontbreekt uiteraard haar eigen muziek niet.

Info: piaf.nu