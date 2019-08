Zoon voor Buffy The Vampire Slayer-ster Eliza Dushku

Eliza deelde een eerste kiekje van de kleine die gehuld is in een leeuwenpakje. „Can you feel the love, Philip?”, schrijft ze bij de foto waarop Philip in de lucht wordt gehouden, verwijzend naar Simba in The Lion King.

Ⓒ Instagram

De 38-jarige actrice liet in februari weten in verwachting te zijn van haar eerste kind. In augustus trouwde ze met vastgoedmagnaat Peter Palandjian (55). Hij heeft al vier kinderen uit een eerdere relatie.