Kijkers verbouwereerd door uiterlijk Gwen Stefani: ’Onherkenbaar!’

Gwen Stefani maakte haar opwachting in de talkshow Late night with Seth Meyers naar aanleiding van het nieuwe seizoen van de talentenjacht The Voice. Nadat ze het podium betrad, barstte op twitter een discussie los over haar uiterlijk.

(Tekst loopt door onder Instagrambericht)

„Ik ben al mijn hele leven fan, maar herkende Gwen Stefani niet. Ik ben zo in de war”, laat een fan weten via Twitter. „Ik herkende haar niet eens”, merkt een andere kijker op. „Het is zo droevig”, klinkt het.

Zes jaar geleden ontkende de zangeres nog dat ze gebruik zou maken van plastische chirurgie.