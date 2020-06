Robbie Williams worstelt met eetverslaving

De zanger is al sinds 2007 nuchter en is gedurende die dertien jaar nauwelijks bang geweest voor een terugval, omdat het volgens hem makkelijk is drugs en drank te ontwijken. Eten daarentegen is altijd en overal aanwezig. Robbie vindt het dan ook knap lastig om gezond te blijven eten.

„Als je gestopt bent met coke, kom je ook niet meer in aanraking met coke. Ik heb het niet nodig, dus ik zoek het ook niet op. Als ik geen alcohol wil, hoef ik ook niet te drinken. Ik hoef niet naar de kroeg of club”, legt hij uit. „Maar met voedsel is het anders. Je móet eten. Dus je wordt constant getriggerd.”