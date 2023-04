Meerderheid Deens parlement voor behoud toelage prins Joachim

Volgens de grondwet is toestemming van het parlement vereist als een prins zijn toelage meeneemt naar het buitenland. Later volgt nog een debat om het besluit definitief te bekrachtigen. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend.

De afgelopen jaren bekleedde Joachim een soortgelijke functie op de Deense ambassade in Parijs. Ook nu krijgt hij gewoon een maandelijkse toelage uit de staatskas. Daarom ontvangt de jongste zoon van koningin Margrethe geen salaris. Andere zaken, zoals huisvesting, moet hij uit eigen zak betalen. Mocht het parlement toch besluiten om de geldkraan dicht te draaien, krijgt Joachim straks in Amerika juist wel salaris.

Met een toelage kan Joachim waar mogelijk ook koninklijke taken blijven uitvoeren. Het gaat om een jaarlijks bedrag van bijna 3,9 miljoen kroon (ruim 500.000 euro).

Vorige maand kondigde het Deense hof aan dat Joachim en zijn vrouw prinses Marie komende zomer met hun gezin naar de Verenigde Staten verhuizen. De prins begint op 1 september met zijn nieuwe baan.