Ook rapper Sjaak en zanger Henk Westbroek gaan Hans Klok roasten

Mehdi Chafi, zoals rapper Sjaak eigenlijk heet, is vooral bekend van het nummer Trompetisto. Henk Westbroek scoorde met zijn band Het Goede Doel meerdere hits en schreef ook liedjes voor onder meer Kinderen voor Kinderen. De zanger is van plan Hans Klok verbaal hard aan te pakken. „Hans Klok heeft zich geen illusies te maken, aan deze roast is geen ontsnappen mogelijk”, laat hij weten.

Later wordt bekendgemaakt welke andere BN’ers grappen gaan maken over de illusionist in The Roast of Hans Klok, dat op 21 december wordt uitgezonden op Comedy Central. Cabaretier Henry van Loon presenteert de show dit jaar.

Hans Klok is de vijfde bekende Nederlander die wordt geroast. Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B gingen hem voor. De roast is een uit de Verenigde Staten overgewaaide traditie waarbij iemand er op komische wijze hard van langs krijgt. Beroemdheden als Bruce Willis, Justin Bieber, James Franco en Charlie Sheen stonden daarbij eerder centraal.