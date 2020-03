Coronabesmetting op Buckingham Palace

Kort nadat de diagnose van de besmette medewerker werd gesteld is koningin Elizabeth naar Windsor Castle gestuurd. Volgens koninklijke bronnen is de Queen momenteel nog gezond. Zo meldt The Sun. Het is niet bekend of de werknemer direct contact heeft gehad met de koningin die dankzij haar leeftijd bij de risicogroep hoort.

De assistent, die niet bij naam of functie wordt genoemd, werd vorige week ziek en testte positief op het virus. Alle leden van de koninklijke huishouding waarmee ze in contact is geweest, zijn sindsdien in zelfisolatie geplaatst.

„Nog voordat de koningin naar Windsor vertrok, is de werknemer positief getest”, laat een bron weten. „Het paleis heeft 500 personeelsleden, zoals op elke werkplek is het niet ondenkbaar dat het op een bepaald moment is overgedragen.”

Het zieke personeelslid zou inmiddels aan de beterende hand zijn, maar het paleis wenst daar geen commentaar op te geven. „We hebben in lijn met de richtlijnen en onze eigen processen de nodige maatregelen genomen om alle medewerkers en betrokken mensen te beschermen.”

De koningin verblijft samen met blijven met prins Philip zolang als nodig is in Windsor Castle.