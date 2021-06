Ernst Daniël Smid schittert op toneel

Ondanks zijn ziekte stond Ernst Daniël Smid dit weekend weer op de planken. Ⓒ Bart Grietens

Het was een emotioneel weekend voor Ernst Daniël Smid. In de Brabanthallen speelde hij, vrijwel letterlijk, ’de rol van zijn leven’ in Smelt, een stuk dat ontstaan is uit persoonlijke gesprekken en improvisaties met de makers. Over leven met Parkinson, maar ook over roem en vergankelijkheid. „Alles smelt. Niets is voor altijd.”